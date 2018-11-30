وزير الخارجية التونسي: العلاقات مع سوريا مميزة

أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، في حديث صحفي، أن "تطور علاقات تونس مع سوريا والعراق ودول الخليج مميزة".
ولفت الجهيناوي إلى أن "المتغيرات الإقليمية تؤكد وجود مؤشرات إيجابية داخليا واقليميا، بدءا من المؤشرات الاقتصادية والتنموية وصولا إلى الانتصارات على الإرهاب والفوضى، خاصة بعد إقرار وقف شبه شامل لإطلاق النار في سوريا".
وكشف الوزير التونسي عن "تحركات تقوم بها تونس بالتنسيق مع السعودية التي تترأس الدورة الحالية للقمة العربية استعدادا للقمة العربية الثلاثين التي سوف تعقد في آذار القادم بتونس ومن المقرر أن يحضرها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ليسلم الرئاسة إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي".
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