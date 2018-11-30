الخارجية التركية: سنواصل دعم النضال المشروع للشعب الفلسطيني

اشار نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران الى إن بلاده ستواصل "بكل عزم"، دعم النضال المشروع للشعب الفلسطيني الشقيق. واعرب في حفل أقامه السفير الفلسطيني لدى ​تركيا​ فائد مصطفى بالعاصمة ​أنقرة​ بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع ​الشعب الفلسطيني​، عن أمله بأن يكون الاحتفال فأل خير للقضية الفلسطينية، داعيا ​المجتمع الدولي​ إلى اتخاذ خطوات ملموسة، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بهذا الخصوص.

وأضاف أن "رئيس بلادنا ​رجب طيب أردوغان​ يؤدي دورا رياديا في الدفاع عن ​القضية الفلسطينية​". وشدد على أن "​القدس​ تعد خطا أحمر بالنسبة لتركيا، وفق تعبير الرئيس أردوغان".