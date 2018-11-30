تبرئة إختصاصي نساء وولادة معروف من إجراء عملية إجهاض

برأت محكمة جنايات بلدية الخرطوم وسط برئاسة القاضي كمال الدين أمس اختصاصي النساء والتوليد د. عبد الهادي ابراهيم من إجراء عملية إجهاض لشابة حملت سفاحاً وذلك لعدم وجود بينة ترقي لاتهامه بالجريمة.

وأشار قاضي المحكمة إلى أن المتهم لحظة مداهمة المنزل كان غير موجود والبينة الوحيدة في مواجهته هي الأدوات الطبية ولا تدل على قيامه بعمليات، وأمرت المحكمة بإطلاق سراحه وإرجاع المعدات الطبية له.

ووجهت المحكمة تهمة حيازة الخمور للمتهم الأول داخل شقة بالخرطوم. ووجهت للمتهم الثاني تهمتي المعاونة وإيواء المتهمة الثالثة لإسقاط حملها، فيما اتهمت المتهمة الثالث بالحمل سفاحاً والإجهاض بمعاونة المتهمين، ووجهت للمتهمة الرابعة زوجة الطبيب تهمة معاونة المتهمة الثالثة في إسقاط حملها بواسطة حبوب الإجهاض.

ورد ممثلو الدفاع بحسب صحيفة السوداني الصادرة يوم الجمعة على ما نسب لموكليهم من اتهامات بأنهم (غير مذنبين)، وحددت المحكمة جلسة لاحقة لسماع شهود الدفاع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)