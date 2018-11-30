الشرطة تحرر (11) رهينة احتجزتهم عصابة أجنبية في قلب الخرطوم

حررت شرطة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة للمباحث والتحقيقات الجنائية، في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس (11) رهينة من جنسيات اريترية بينهم ثلاث فتيات من داخل منزل بحي الصحافة جنوب الخرطوم وألقت القبض على ثلاثة متهمين أجانب ينشطون في تجارة وتهريب البشر، احتجزتهم لأكثر من أسبوعين مقابل فدية مالية من ذويهم.

وقال مصدر للصحيفة إن الشرطة رصدت معلومات عن احتجاز عصابة تتاجر في البشر للضحايا، بحي الصحافة، موضحاً أن قوة من الإدارة نصبت كميناً محكماً وداهمت المنزل الذي تستخدمه العصابة مخزناً للضحايا، وحررت (11) محتجزاً تتراوح أعمارهم بين (19-23) عاماً، وألقت القبض على ثلاثة متهمين يشرفون على احتجازهم، إلى جانب ضبط (120) ألف جنيه سوداني معبأة في جوالات.

وأضاف المصدر بحسب صحيفة السوداني الصادرة يوم الجمعة أن التحريات كشفت أن العصابة تستقدم الضحايا من دولة اريتريا وتعمل على تهريبهم إلى أوروبا عن طريق الصحراء مقابل أموال طائلة، مشيراً إلى أنها تحتجز بعضهم وتطالب ذويهم بدفع فدية مالية قدرها ألف دولار إلى ألفين وخمسمائة دولار. وأشار إلى أن المتهمين من جنسيات اريترية أيضاً وقد دونت ضدهم بلاغات فيما حظي الضحايا برعاية صحية جيدة وفرتها لهم شرطة مكافحة الاتجار بالبشر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)