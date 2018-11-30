أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية ليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018م

رصد : أخبار الخليج 365 صحيفة قوون: * الهلال يكمل تحضيراته للأرسنال ويتأهب لرحلة زنزبار * البرنس يشيد بأداء الهلال أمام الجيش ويصف بشة الصغير بصاحب العقل الكبير * الكاردينال يعلن دعم الهلال لترشيح حمد صالح نائباً لرئيس اتحاد الخرطوم * الاتحاد يؤجل المريخ والأمل وانقسام في اللجنة المنظمة * الكوماندوز يلتهمون القراقير.. السلاطين يسقطون السوكرتا في عقر الار.. والتبلدية يعبرون الوادي * منتخبنا يتقدم (8) مراكز في تصنيف الفيفا * ستة أندية تبحث عن الفوز الأول في الممتاز * رئيس الأمل عطبرة: أنقذنا الموسم من الانهيار بعد تهديد المريخ * تأكيداً لإنفراد “قوون”: اليماني ينضم للجهاز الفني للهلال عناوين رياضية أخرى: * المريخ والهلال يختتمان التحضيرات لمواجهتي الفهود والأرسنال وود الشيخ يوجه رسالة لجمهور الأحمر * رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يشيد بروح المحبة والتسامح بين رياضيي السودان وجنوبه * الهلال وراء رفض الاتحاد تأجيل مباراة المريخ والأمل * المدرب العام للمريخ: النتيجة مرضية وسنتأهل على حساب فايبرز * مدرب فايبرز يكشف سر فوز المريخ في الذهاب ويعلن التعامل بحزم في الإياب * المريخ يحقق فوزاً صعباً على الأفاعي العنيد بهدفي العقرب * المصري البورسعيدي يتعاقد مع برازيلي الهلال الأسبق * نمور دار جعل تحقق فوزاً صعباً على الكنغولي * اللجنة المنظمة تؤجل مباراة الأحمر وفهود الشمال بالتصويت * المريخ يقرر علاج سومانا بالعاصمة المصرية * المسابقات تكشف عن برمجة بطولة الدوري العام المؤهل للممتاز * حميدتي: توقيع عقد الرعاية الأسبوع القادم وأكملنا جميع التفاصيل * الزولفاني سبب البلاوي واستمراريته جريمة في حق الكيان * تقديراً لمجهوداته: نجوم المريخ يمنحون شارة القيادة للعقرب والإدارة ترفض مواجهة الأمل في الدوري الممتاز الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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