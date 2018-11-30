أبرز عناوين وأخبار الصحف السياسية السودانية ليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018م

رصد : أخبار الخليج 365
صحيفة السوداني:
* البشير: أهل دارفور (طردوا الشيطان) ولا عودة للحرب
* توقيع (3) اتفاقيات مع شركات بينها سعودية للتنقيب عن الذهب
* توقيف مسؤولة بشركة قنوسر في أكبر عملية احتيال بسوق الأوراق المالية
* البشير: الدورة المدرسية لها رسالة تستحق أن يُفع لها المليارات
* زيارة مرتقبة لنائب الرئيس إلى تشاد
* مساعٍ للتعليم العالي لزيادة حوافز الأستاذ الجامعي للحد من الهجرة
* الشرطة تحرر (11) رهينة احتجزتهم عصابة أجنبية في قلب الخرطوم
* أوامر بالقبض على مديري (6) صالات أفراح كبرى بالخرطوم
صحيفة الجريدة:
* المؤتمر الوطني: محضر اجتماعات جوهانسبيرج مزور
* جهاز الأمن يمنع مؤتمراً صحفياً لتحالف المحامين
* سعاد الفاتح تذرف (الدموع) بسبب معاناة المواطنين
* البشير: أهل دارفور طردوا الشيطان واتجهوا نحو السلام
* المؤتمر الوطني ينفي وجود أي اتجاه للتطبيع مع إسرائيل
* نائب رئيس البرلمان تشدد على ضرورة حماية المنتج المحلي
* ماكس بلانك تطالب أعضاء البرلمان احترام نصوص القانون
* السودان يحذر من أخطار الإرهاب والجريمة المنظمة في ليبيا
* (21%) نسبة وفيات الأمهات بسبب النزيف في الجزيرة
صحيفة المجهر:
* مركز (حياة): (90%) من المترددين لعلاج إدمان المخدرات طلاب دون الـ(18)
* (ربيكا قرنق) تعود إلى (جوبا) بعد غياب سنوات في المنفى
* وزراء خارجية جوار ليبيا يقرّون بالخرطوم مبادرة أممية لحل الأزمة الليبية
* رئيس الوزراء يعلن بدء ضخ البنزين من بورتسودان
* (فيصل): السودان حريص على تطوير علاقته بإثيوبيا
* جهاز الأمن يكشف تفاصيل ضبط نظامي سابق بالاستخبارات بحوزته (12) بندقية كلاشنكوف
* الصحة تصدر موجهات صحية للمواطنين منعاً لتوالد البعوض
* (مايكل مكواي) يدعو لإنهاء الانتهاكات واغتصاب النساء بجنوب السودان
شبكة الشروق :
* الاتحاد الأفريقي يدعو لعقد مؤتمر للتصالح الليبي بالخرطوم
* المعادن توقع ثلاث اتفاقيات للتنقيب عن الذهب
* فيصل يؤكد تعاون السودان مع الاتحاد الأفريقي
* البشير: الدورة المدرسية لها رسالة تستحق أن يُدفع لها المليارات
* اجتماع دول الجوار بالخرطوم يرفض الحلول العسكرية في ليبيا
سونا :
* رئيس الجمهورية: دارفور تعافت من الحرب
* حيدوب:أول فوج سياحي كوري للسودان ديسمبر
* تضمين مبادئ الإقتصاد الوطني في الدستور المقبل
* السودان رئيساً لاجتماع الأوضاع الانسانية في أفريقيا
* كبر :الدولة تدعم مركز حياة للعلاج النفسي
* الطيب مصطفى :معارضة قانون الانتخابات تمرين ديمقراطي
* أسامة يستقبل وفد مجموعة الصداقة السودانية السعودية
* نيام يطالب بمبادرة مع معارضي قانون الانتخابات
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز عناوين وأخبار الصحف السياسية السودانية ليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018م على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .