أبرز عناوين وأخبار الصحف السياسية السودانية ليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018م

رصد : أخبار الخليج 365

صحيفة السوداني:

* البشير: أهل دارفور (طردوا الشيطان) ولا عودة للحرب

* توقيع (3) اتفاقيات مع شركات بينها سعودية للتنقيب عن الذهب

* توقيف مسؤولة بشركة قنوسر في أكبر عملية احتيال بسوق الأوراق المالية

* البشير: الدورة المدرسية لها رسالة تستحق أن يُفع لها المليارات

* زيارة مرتقبة لنائب الرئيس إلى تشاد

* مساعٍ للتعليم العالي لزيادة حوافز الأستاذ الجامعي للحد من الهجرة

* الشرطة تحرر (11) رهينة احتجزتهم عصابة أجنبية في قلب الخرطوم

* أوامر بالقبض على مديري (6) صالات أفراح كبرى بالخرطوم

صحيفة الجريدة:

* المؤتمر الوطني: محضر اجتماعات جوهانسبيرج مزور

* جهاز الأمن يمنع مؤتمراً صحفياً لتحالف المحامين

* سعاد الفاتح تذرف (الدموع) بسبب معاناة المواطنين

* البشير: أهل دارفور طردوا الشيطان واتجهوا نحو السلام

* المؤتمر الوطني ينفي وجود أي اتجاه للتطبيع مع إسرائيل

* نائب رئيس البرلمان تشدد على ضرورة حماية المنتج المحلي

* ماكس بلانك تطالب أعضاء البرلمان احترام نصوص القانون

* السودان يحذر من أخطار الإرهاب والجريمة المنظمة في ليبيا

* (21%) نسبة وفيات الأمهات بسبب النزيف في الجزيرة

صحيفة المجهر:

* مركز (حياة): (90%) من المترددين لعلاج إدمان المخدرات طلاب دون الـ(18)

* (ربيكا قرنق) تعود إلى (جوبا) بعد غياب سنوات في المنفى

* وزراء خارجية جوار ليبيا يقرّون بالخرطوم مبادرة أممية لحل الأزمة الليبية

* رئيس الوزراء يعلن بدء ضخ البنزين من بورتسودان

* (فيصل): السودان حريص على تطوير علاقته بإثيوبيا

* جهاز الأمن يكشف تفاصيل ضبط نظامي سابق بالاستخبارات بحوزته (12) بندقية كلاشنكوف

* الصحة تصدر موجهات صحية للمواطنين منعاً لتوالد البعوض

* (مايكل مكواي) يدعو لإنهاء الانتهاكات واغتصاب النساء بجنوب السودان

شبكة الشروق :

* الاتحاد الأفريقي يدعو لعقد مؤتمر للتصالح الليبي بالخرطوم

* المعادن توقع ثلاث اتفاقيات للتنقيب عن الذهب

* فيصل يؤكد تعاون السودان مع الاتحاد الأفريقي

* البشير: الدورة المدرسية لها رسالة تستحق أن يُدفع لها المليارات

* اجتماع دول الجوار بالخرطوم يرفض الحلول العسكرية في ليبيا

سونا :

* رئيس الجمهورية: دارفور تعافت من الحرب

* حيدوب:أول فوج سياحي كوري للسودان ديسمبر

* تضمين مبادئ الإقتصاد الوطني في الدستور المقبل

* السودان رئيساً لاجتماع الأوضاع الانسانية في أفريقيا

* كبر :الدولة تدعم مركز حياة للعلاج النفسي

* الطيب مصطفى :معارضة قانون الانتخابات تمرين ديمقراطي

* أسامة يستقبل وفد مجموعة الصداقة السودانية السعودية

* نيام يطالب بمبادرة مع معارضي قانون الانتخابات

الخرطوم (أخبار الخليج 365)