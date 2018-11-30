كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من تل أبيب على إصابة سوريا طائرة إسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أفيخاي أدرعي، المتحدث الرسمي باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي، على إسقاط سوريا لطائرة عسكرية إسرائيلية. وأضاف "أدرعي"، في تغريدة له على حسابه الشخصي على "تويتر"، مساء الخميس، "أن التقارير عن إصابة طائرة إسرائيلية، أو هدف جوي إسرائيلي هي تقارير كاذبة".

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