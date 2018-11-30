كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توافد قادة مجموعة العشرين إلى الأرجنتين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ قادة مجموعة العشرين، بالوصول إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، للمشاركة في القمة التي ستنطلق اليوم الجمعة، تحت شعار "مستقبل عادل ومستدام"، بحضور أكثر من 30 قائدا عالميا.

ومن المتوقع أن يصل الرئيس فلاديمير بوتين إلى مطار مينيسترو بيستاريني الدولي، في بوينس آيرس، في تمام الساعة 13:40 بتوقيت موسكو للمشاركة في القمة.

وفي وقت سابق وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الأرجنتين، حيث من المتوقع أن يعقد على هامش القمة مجموعة من اللقاءات الثنائية، بما فيها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك في ضوء الحرب التجارية المستمرة بين البلدين.

وإلى بوينس آيرس وصل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، حيث سيلتقي على هامش القمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأفاد مصدر في الوفد الروسي، بأن الزعيمين سيحددان في محادثاتهما قائمة المسؤولين عن تنشيط عملية المحادثات حول إعداد وتوقيع معاهدة السلام بين البلدين.

كما وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الأرجنتين أيضا، أما المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فتتوجه إلى العاصمة الأرجنتينية صباح اليوم الجمعة، بعد أن اضطرت طائرتها للهبوط اضطراريا في مدينة كولونيا أثناء رحلتها إلى الأرجنتين، وذلك بسبب خلل فني على متن الطائرة.