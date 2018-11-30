النخبة الحضرمية تلقي القبض على 9 من عناصر القاعدة في حضرموت

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ألقت قوات النخبة الحضرمية، القبض على 9 من عناصر تنظيم القاعدة ضمن عملية القبضة الحديدية، التي تنفذها بدعم من التحالف العربي في مديرية يبعث غرب المكلا بمحافظة حضرموت.
كما تم العثور على عبوات ناسفة وقذائف متفجرة وذخائر بحوزة عناصر إرهابية، بحسب المنطقة العسكرية الثانية.
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