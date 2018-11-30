كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النخبة الحضرمية تلقي القبض على 9 من عناصر القاعدة في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت قوات النخبة الحضرمية، القبض على 9 من عناصر تنظيم القاعدة ضمن عملية القبضة الحديدية، التي تنفذها بدعم من التحالف العربي في مديرية يبعث غرب المكلا بمحافظة حضرموت.

كما تم العثور على عبوات ناسفة وقذائف متفجرة وذخائر بحوزة عناصر إرهابية، بحسب المنطقة العسكرية الثانية.