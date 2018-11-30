كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت: حبس 13 متهماً بينهم "المعتوق" بتهمة التستر على خلية العبدلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دانت محكمة الجنايات في الكويت، 13 متهماً بالتستر على "خلية العبدلي" والتخابر لصالحهم ومن بينهم أمين عام التحالف الإسلامي حسين المعتوق، وفق صحيفة الراي الكويتية، اليوم الجمعة.
وقضت المحكمة في قضية التستر على الهاربين من تنفيذ الحكم النهائي في قضية "خلية العبدلي" والتخابر مع إيران غيابياً للمتهمين الأول والثاني بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ ووضعهما تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة، وبحبس المتهمين من الثالث حتى الثالث عشر بالحبس سنة، وإعفاء المتهم الـ14 من العقاب.
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