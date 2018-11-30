اتفاق بلجيكي لصيانة طائرات عسكرية في المغرب

وقعت المجموعتان البلجيكيتان سابكا (فرع المغرب)، وسابينا آيروسبيس، مذكرة تفاهم تهم تعزيز شراكتهما في مجال صيانة الطائرات العسكرية في المغرب، في حفل ترأسته الأميرة أستريد ممثلة عاهل بلجيكا. ويضع هذا الاتفاق أسس شراكة تجمع المجموعتين، في الأنشطة المتعلقة بالصيانة وإصلاح وتحديث الطائرات العسكرية في المغرب. ووقع الاتفاق مدير عام شركة سابكو في المغرب رفاييل سامسون ومدير سابينا آيروسبيس ستيفان بورتون، على هامش أشغال الملتقى البلجيكي المغربي الذي انعقد في الدار البيضاء.

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