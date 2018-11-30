نافاس يعلق على وضعيته مع ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن الحارس الكوستاريكي، كيلور نافاس، خرج عن صمته بعدما لم يعد يشارك أساسيا مع فريقه ريال مدريد الإسباني في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وذلك لحساب الوافد الجديد البلجيكي تيبو كورتوا.

ونقل حساب برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تصريحًا مقتضبًا للحارس الكوستاريكي، مساء أمس الخميس، قال فيه "من الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي، إلى عدم المشاركة الآن".

وتشير هذه الكلمات القليلة إلى غضب اللاعب من موقفه مع الميرنغي، حيث لم يعد الحارس الأساسي في الفريق بعد وصول كورتوا خلال الصيف الماضي من تشيلسي.

وشارك نافاس في عدد من مباريات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مع المدرب السابق جولين لوبيتيجي، لكن مع وصول سانتياغو سولاري، أصبح كورتوا هو من يسيطر على المركز الأساسي بالتشكيلة.