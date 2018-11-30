رسميا: تحديد مكان إقامة مباراة "السوبر كلاسيكو"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم عن إقامة مباراة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفر بليت، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

وذكر الحساب الرسمي لـ"كونميبول" بموقع "تويتر" أن الاتحاد استقر على يوم 9 كانون الأول/ديسمبر المقبل لإقامة مباراة السوبر كلاسيكو بين ريفر بليت، وبوكا جونيورز، بملعب سانتياغو برنابيو.

وقالت تقارير صحفية إن المباراة ستقام في تمام الساعة 4:30 بتوقيت الأرجنتين (10:30 بتوقيت مكة المكرمة).

وتستضيف إسبانيا في هذا التوقيت أحد الأعياد التاريخية لمدريد، وهو ما يزيد من فرصة تسويق المباراة جيدا لأنها ستستقبل سياحا من مختلف أنحاء العالم.

وكانت حافلة بوكا جونيورز، قد تعرضت للرشق بالحجارة والغاز المسيل للدموع، السبت الماضي، من قبل جماهير ريفر بليت، مما أدى لإصابة عدد من اللاعبين وتأجيل اللقاء.