انت الان تتابع رياض السنباطي وأم كلثوم.. «صبي المنجد» في حضرة الست ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يصل مجموع ما غنّت أم كلثوم من ألحان العبقري رياض السنباطي نحو 96 أغنية، 21 قصيدة، 24 مونولوجًا، 13 طقطوقة، 33 أغنية وطنية، 15 أغنية سينمائية.

تحرير:عبد الفتاح العجمي ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٠ ص

تجربة سيدة الغناء العربي أم كلثوم الغنائية لها قوامها وشكلها، كُتاب بعينهم وملحنون اعتمدت عليهم الست، فمن المؤلفين نجد أسماء كُثر على رأسهم أحمد رامي، بيرم التونسي، كامل الخلعي، مأمون الشناوي، وعبد الوهاب محمد، أما الملحنون فيتصدرهم محمد القصبجي والشيخ زكريا أحمد، ومن خلفهم يأتي رياض السنباطي، ورغم إسهامات سابقيه وغيرهم، يبقى هو أهم من صاغ قوام التجربة الكلثومية في شكلها الأكثر تبلورًا ونضجًا، لا من حيث الكم فقط، حيث يحوز نصيب الأسد في عدد الألحان التي غنّتها، لكن أيضًا من حيث الكيف والإبداع الذي لا يزال قائمًا.

هو محمد رياض محمد السنباطي، المولود في 30 نوفمبر 1906، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، كان والده الشيخ محمد مقرئًا تعود الغناء في الموالد والأفراح والأعياد الدينية في القرى والبلدات الريفية، لم يتفوق في الدراسة صغيرًا وشغف بالموسيقى تأثرًا بالوالد، الذي يلقنه الموشحات والغناء الأصيل مبكرًا. لم تطل إقامة

شكرا لقرائتكم خبر عن رياض السنباطي وأم كلثوم.. «صبي المنجد» في حضرة الست على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .