صحف سعودية: روسيا تفاوض المملكة على خفض النفط

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الصحف استعرضت لقاء ولى العهد السعودي برئيس وزراء الهند لمناقشة فرص الاستثمار في مجال البنية التحتية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، والاستثمار في المجال الزراعي.

تناولت الصحافة السعودية، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث التي تهم الرأي العام، وركزت على عدد من الملفات والقضايا في الشأن العربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء الهند استراتيجيات توطين الصناعات العسكرية"، ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي التقى في مقر إقامته في العاصمة الأرجنتينية بيونس إيرس، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لبحث التبادل الاستثماري.

ونقل رئيس الوزراء تحياته لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، كما عبَر عن شكره وتقديره للمملكة قيادة وشعباً على ما تحظى به الجالية الهندية في المملكة من طيب المعاملة . وتم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية

ونقل رئيس الوزراء تحياته لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، كما عبَر عن شكره وتقديره للمملكة قيادة وشعباً على ما تحظى به الجالية الهندية في المملكة من طيب المعاملة . وتم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية والطاقة والثقافة والتقنية. اقرأ أيضًا: صحف سعودية: أمريكا على حافة أزمة دستورية وفي المجال الاستثماري، تمت مناقشة فرص الاستثمار في مجال البنية التحتية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك فرص الاستثمار في المجال الزراعي بهدف إحلال الواردات الهندية الزراعية محل الواردات الزراعية من دول أخرى إلى المملكة. واستعرضت صحيفة "المواطن" توقيع السعودية وأمريكا اتفاقية لشراء منظومة دفاعية صاروخية من شركة لوكهيد مارتن بقيمة 15 مليار دولار. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن السعودية ستشتري نظامًا للدفاع الصاروخي من صنع شركة لوكهيد مارتن بقيمة 15 مليار دولار، وذلك بعد جهود مكثفة من جانب الحكومة الأمريكية لإنجاز الاتفاق . وقالت وزارة الخارجية: إن "مسؤولين سعوديين وأمريكيين وقعوا خطابات العرض والقبول يوم الاثنين الماضي فيما يضفي الطابع الرسمي على شروط شراء السعودية 44 قاذفة صواريخ ثاد إلى جانب صواريخ ومعدات أخرى ذات صلة". وأوضح أن الاتفاق، الذي كشفت عنه أول مرة محطة (سي.إن.بي.سي) الإخبارية، يدعم أمن السعودية ومنطقة الخليج في المدى البعيد في مواجهة تهديد الصواريخ الباليستية المتنامي من جانب النظام الإيراني والجماعات المتطرفة المدعومة من إيران. أما صحيفة "الوئام" فتناولت تحت عنوان "التحالف يدمر منصة صواريخ في صعدة قبل إطلاق صاروخ باليستي"، جهود التحالف العربي في التصدي لميليشيات الحوثي وإنهاء نفوذهم. اقرأ أيضًا: صحف سعودية: «الوزراء» يرفض تسييس قضية خاشقجي أكد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تدمير منصة صواريخ تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية كادت أن تطلق صاروخا باليستيا على المملكة. وادعت الميليشيا الحوثية عبر منصاتها الإعلامية المضللة استهداف موقع عسكري سعودي ووجود خسائر بالأرواح والمعدات. ونفى التحالف صحة ما تدعيه الميليشيا الحوثيه الإرهابية والتي تحاول الزج بمقاتليها ومناصريها إلى معركه خاسره، وبدون هذه الخدع والأكاذيب لن تستطيع إقناع من يتعاطف معها بواقعها وموقفها المهزوم عسكريًا ونفسيًا. وأفادت صحيفة "عكاظ" تحت عنوان "روسيا تقر خفض إنتاج النفط وتفاوض السعودية على التفاصيل"، الجهود التي تبذلفها روسيا لخفض إنتاج النفط بالتعاون مع منظمة أوبك. وذكر مصدر، أن موسكو لا زالت تتفاوض مع السعودية أكبر منتج في المنظمة بشأن موعد الخفض المحتمل. وفي الشأن السوري، طالعتنا صحيفة "الوئام" على مجريات الأحداث في سوريا، مشيرة إلى إسقاط طائرة حربية إسرائيلية واعتراض 4 صواريخ من قبل الجيش الوطني السوري. وأفاد مصدر أمني سوري مسؤول، بأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت طائرة حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، خلال هجوم شنه طيرانه على منطقة الكسوة جنوبي البلاد، إلا أن المتحدث باسم جيش الاحتلال نفي هذه التقارير. وأكد المصدر أن الدفاعات السورية أسقطت طائرة حربية إسرائيلية، وكذلك 4 صواريخ موجهة قبل وصولها لأهدافها، وذلك حسبما نقلت عنه وكالة “سبوتنيك” الروسية.

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