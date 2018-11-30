الان تتابع الكويت: الحبس لـ13 متهماً بينهم إسلامي تستروا على خلية العبدلي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الكويت- الخليج 365:

دانت محكمة الجنايات في الكويت، 13 متهماً بالتستر على خلية العبدلي والتخابر لصالحهم ومن بينهم أمين عام التحالف الإسلامي حسين المعتوق.

و‏قضت المحكمة في قضية التستر على الهاربين من تنفيذ الحكم النهائي في قضية خلية العبدلي والتخابر مع إيران غيابياً للمتهمين الأول والثاني بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ ووضعهما تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة، وبحبس المتهمين من الثالث حتى الثالث عشر بالحبس سنة، وإعفاء المتهم الـ14 من العقاب.