الان تتابع الكويت: الحبس لـ13 متهماً بينهم إسلامي تستروا على خلية العبدلي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الكويت- الخليج 365:
دانت محكمة الجنايات في الكويت، 13 متهماً بالتستر على خلية العبدلي والتخابر لصالحهم ومن بينهم أمين عام التحالف الإسلامي حسين المعتوق.
وقضت المحكمة في قضية التستر على الهاربين من تنفيذ الحكم النهائي في قضية خلية العبدلي والتخابر مع إيران غيابياً للمتهمين الأول والثاني بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ ووضعهما تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة، وبحبس المتهمين من الثالث حتى الثالث عشر بالحبس سنة، وإعفاء المتهم الـ14 من العقاب.
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