قرقاش: موقف واشنطن تجاه الرياض يؤكد غياب حكمة الدوحة

علق وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على مقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في صحيفة "وول ستريت جورنال" والذي عبر فيه عن دعم واشنطن الإستراتيجي للسعودية، مؤكدا أن هذا الموقف الأمريكي دليل على غياب حكمة الإعلام القطري في هجومه المغرض على المملكة.
وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "مقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الوول ستريت جورنال والذي يعبر فيه عن دعم واشنطن الإستراتيجي للسعودية في غاية الأهمية، ينتقد بومبيو المعايير المزدوجة والاستهداف السياسي للرياض ويؤكد على أهمية السعودية في قضايا المنطقة، الموقف الأمريكي واضح وإيجابي".
وأضاف "كما أن الموقف الأمريكي واضح في دعمه لاستقرار السعودية ورفضه لاستهدافها، فإن الموقف العربي والخليجي أوضح، فالسعودية أساس لأي بناء عربي وخليجي سوي، وفي أمنها ونجاحها وازدهارها ضمان لنا جميعاً في منطقة ما زالت تعاني من الصدمات والأزمات".
وتابع: ولعلها فرصة سانحة يسأل فيها المواطن القطري قيادته حول حكمة تسخير الإعلام القطري للهجوم المغرض على السعودية الشقيقة، وعن المصلحة القطرية في ذلك، بل وحول ضياع فرصة على الدوحة تسهل أزمتها، إنه غياب الحكمة وضياع البوصلة".
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