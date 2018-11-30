إسقاط الطائرة الإسرائيلية.. بين التأكيد والنفي

في وقت قال مصدر أمني سوري إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت مقاتلة إسرائيلية وأربعة صواريخ أثناء ضربات ضد أهداف في سوريا، مساء الخميس، نفى الجيش الإسرائيلي ذلك، وقال إن التقرير زائف.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المصدر قوله إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت مقاتلة إسرائيلية وتصدت لصواريخ إسرائيلية قبل وصولها لأهدافها في مدينة الكسوة جنوبي دمشق ليل الخميس.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، على تويتر: "فيما يتعلق بإطلاق صواريخ أرض-جو سورية، رصدت الدفاعات الجوية (الإسرائيلية) مقذوفا واحدا أطلق صوب منطقة مفتوحة في...