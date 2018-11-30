التايمز: أعضاء بالحزب الجمهوري صوتوا للحد من قدرة على دعم السعودية عسكريا

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن "أعضاء جمهوريين بارزين في مجلس الشيوخ صوتوا للحد من قدرة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ على تقديم دعم عسكري للسعودية"، موضحة أن "نتيجة التصويت في مجلس الشيوخ كانت 63 صوتا مقابل 37، وجاءت بعد انضمام 13 سيناتورا جمهوريا إلى الديمقراطيين في التصويت على المضي قدما في مناقشة قرار بشأن إنهاء الدعم العسكري الأميركي للحرب التي تقودها ​السعودية​ في اليمن".

ولفتت إلى أن "التصويت جاء في أعقاب تخلف مديرة وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أيه)، جينا هاسبل، عن تقديم إيجاز لأعضاء مجلس الشيوخ عن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي"، معتبرة أن "تلك إشارة واضحة عن الغضب السائد في أوساط الحزبين الرئيسيين الأميركيين بشأن عدم رغبة ترامب الواضحة في عقاب السعودية وولي العهد السعودي على وجه الخصوص إثر متقل خاشقجي في اسطنبول الشهر الماضي".