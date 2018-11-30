5 قتلى و31 جريحا بحادث سير في جزيرة تسينغ يي في هونغ كونغ

قتل خمسة أشخاص وأصيب 31 آخرون بجروح، في ​حادث اصطدام​ بين ​حافلة​ كانت متجهة نحو مطار ​هونغ كونغ​ و​سيارة​ أجرة.

وأدى الاصطدام الذي حصل في جزيرة تسينغ يي إلى تضرر الجزء الخلفي من سيارة الأجرة والجزء الأمامي من الحافلة، بحسب صور نشرتها وسائل إعلام محلية.

واكدت ​الشرطة​ ان "رجلا وامرأتين قتلوا على الفور، بينما توفي اثنان آخران في المستشفى".