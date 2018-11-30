قبيسي: التباطؤ بتشكيل الحكومة ضرر للبنان وفتح باب الشارع امام الجميع

اعتبر عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​هاني قبيسي​ ان "التباطؤ في تشكيل الحكومة هو ضرر للبنان وهو فتح باب الشارع امام الجميع وهذا ما يعرض لبنان للخطر وهذه المسألة على الجميع تلافيها".

ورأى ان "ما جرى في اليومين الماضيين يدل على ان الشارع غير منضبط ومتفلت وهذا يفتح باب خطر على الساحة اللبنانية نحن بغنى عنه والعلاج الوحيد للاستقرار السياسي والاجتماعي في لبنان هو تشكيل حكومة وحدة وطنية حكومة وفاق وطني يتمثل فيها كل الفرقاء والكتل والاحزاب في البلد".