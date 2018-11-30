صحناوي: لدينا تفاؤل حذر في الوصول الى حكومة وحدة وطنية قبل نهاية السنة

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​نقولا صحناوي​ الى ان مبادرة رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ ستكمل طريقها الى ان تصل الى خاتمة سعيدة لكل اللبنانيين وهو لن يوفر جهدا لكي تتألف الحكومة بتوافق بين الجميع، لافتا الى ان هناك افكارا كثيرة تحتاج الى نضج، والكلام عن رفض طروحات معينة غير صحيح.

وحول مطالبة النائب ​جهاد الصمد​ باسيل بالتخلي عن الوزير الحادي عشر، اعتبر في حديث اذاعي ان اسباب هذا الحديث مشبوهة خصوصا ان موضوع الثلث المعطل غير مطروح ولن نقع في هذا الفخ بل نريد ان نلعب دورا ايجابيا للتوفيق بين الافرقاء، لان الازمات التي يعاني منها البلد اهم من ان نبقى في دوامة الاشكالات، ونحن لدينا تفاؤل حذر في الوصول الى حكومة وحدة وطنية قبل نهاية السنة، وتبدأ بعدها بتنفيذ الخطة الاقتصادية.