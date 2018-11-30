القاضي رمضان أوقف صاحب مولد كهربائي على خلفية التلاعب بالعدادات في منطقة كفرجرة

اوقف النائب العام الاستئنافي في ​الجنوب​ ​القاضي رهيف رمضان​ صاحب مولد كهربائي المدعو ربيع . أ . س للتحقيق معه على خلفية التلاعب بعداد تابع لمولده في منطقة ​كفرجرة​ شرق صيدا.

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