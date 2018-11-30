الحياة: باسيل سيواصل مساعيه لحل أزمة التشكيل وفقا لاتفاقه مع بري

أوضحت أوساط سياسية لـ"الحياة" أن الحملات المتبادلة التي شهدتها الساحة السياسية أمس أرخت بثقلها على جهود إيجاد مخارج لأزمة التأليف التي كان رئيس "​التيار الوطني الحر​" الوزير ​جبران باسيل​ بدأها، وقد تبعد إمكانية التوصل إلى حل وسط.

إلا أن مصادر معنية بالوساطة ذكرت لـ"الحياة" أن باسيل سيواصل مساعيه وفقا لاتفاقه مع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ على بعض الأفكار لإحداث خرق إزاء تشدد "​حزب الله​" في اشتراطه تمثيل حلفائه السنة ورفض رئيس الحكومة المكلف سعد ​الحريري​ تمثيل أي منهم وامتناعه عن استقبالهم بعد اتهامات وجهها بعضهم إليه.