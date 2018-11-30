سوريا: هجوم اسرائيلي واسع جنوب دمشق

الخليج 365/ بغدادأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية مساء الخميس، بأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الأهداف "المعادية" فوق المنطقة الجنوبية.

وقال مصدر عسكري سوري، الجمعة، إنه تم إسقاط عدد من الأهداف المعادية فوق منطقة الكسوة جنوب دمشق، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأنه هجوم إسرائيلي واسع.

وفي الوقت الذي نقلت فيه وكالات روسية عن مصدر عسكري سوري قوله إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة حربية إسرائيلية و4 صواريخ، نفى الجيش الإسرائيلي تلك الأنباء.



وتداولت وسائل إعلام سورية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها لشظايا صاروخ إسرائيلي أسقطته الدفاعات الجوية السورية في ريف دمشق.