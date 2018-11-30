الان تتابع ألوية العمالقة تحبط محاولة تسلل للحوثيين في حيس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الحديدة (اليمن)- الخليج 365: أحبطت ألوية العمالقة التابعة لقوات الجيش اليمني الوطني، محاولة تسلل لمجاميع من مسلحي ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى مديرية حيس في محافظة الحديدة. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن مواجهات عنيفة اندلعت ضد الميليشيات عقب إفشال محاولتهم، تكبدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأكد المركز أن ألوية العمالقة تعمل على تأمين المناطق التي تم تحاول الميليشيات التسلل منها إلى مديرية حيس وغيرها من المناطق المحررة.

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