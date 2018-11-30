كاتبة إيطالية: قطر مسؤولة عن انتشار الإرهاب في البلاد

علقت البرلمانية الإيطالية السابقة سعاد السباعي على حادثة إلقاء الأمن الإيطالي في سردينيا القبض على شخص يشتبه بأنه كان على وشك تنفيذ هجمات في إيطاليا، حيث أرجعت هذه الحادثة إلى التوغل القطري في البلاد من خلال شراء الدوحة لأغلب المشروعات السياحية والاستثمارية.

وأوضحت سباعى فى مقال بصحيفة المغربية التى تصدر فى إيطاليا أن "المزيد من التوغل القطري يعني المزيد من الإرهاب، وذلك في تعليقها على حادثة القبض علي شخص في مدينة نورو بجزيرة سردينيا الإيطالية، للاشتباه في تنفيذه لهجمات إرهابية محتملة.

وأضافت الكاتبة الإيطالية أن خطر الإرهاب في سردينيا هو نتيجة للوجود الكبير لقطر في المنطقة، حيث إن الاستثمارات القطرية الهائلة في جميع المجالات، من السياحة إلى الرعاية الصحية، تعمل على إخفاء التطرف الذي يروج له نظام الدوحة من خلال المساجد غير المشروعة، والجمعيات الزائفة الثقافية ، والأئمة الذين أعلنوا أنفسهم بأنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابعت سباعي أن قطر تنفذ هذا المخطط في جميع أنحاء إيطاليا ، لكنه يثبت فعاليته بشكل خاص في سردينيا، التي طالما كانت إقطاعاً شخصياً لأمراء الدوحة.

ووجهت سباعى الشكر للأمن الإيطالى، قائلة إن: "إنقاذ إيطاليا يعود الفضل فيه إلى قوات الشرطة وخدمات المعلومات، التي تواصل الاضطلاع بمهمتها في ضمان الأمن في البلاد".

وأعلنت مصادر أمنية إيطالية اليوم أن عمليات مداهمة جارية في مجال مكافحة الإرهاب في سردينيا، جنوب البلاد، أسفرت عن توقيف مواطنا فلسطينياً في مدينة نورو، يشتبه بأنه كان على وشك تنفيذ هجمات في إيطاليا.