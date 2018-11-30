شكرا لقرائتكم تويلر: إيران سبب إشعال منطقة الشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شدد السفير الأميركي لدى اليمن، "ماثيو تويلر"، خلال حضوره مراسم تسليم قوات تحالف دعم الشرعية لمهام خفر السواحل في محافظة #حضرموت، إلى قوات خفر السواحل اليمنية لإدارتها، الخميس، على أن إيران تعتبر إحدى القوى الرئيسية التي تحاول تعزيز عدم الاستقرار في المنطقة.

وقدم تويلر توصيفاً لما تقوم به إيران في هذا الصدد، قائلاً "إنها تصب الغاز على النار"، في إشارة إلى أنها تشعل الأزمات في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: "أينما نرى عدم الاستقرار هنا في المنطقة، وأنا لا أقول إن إيران هي مصدر كل عدم الاستقرار، لكننا نرى ذلك في انتهازيتهم للأوضاع، فهم يستغلون الاختلافات الدينية السياسية والفقر، ويصبون الغاز على النار في منطقة من العالم مهمة جداً لنا جميعاً".

إلى ذلك، استشهد بالوضع الذي وصل إليه اليمن، جراء الدعم الإيراني اللامحدود للانقلابيين الذين أطاحوا بالحكومة الشرعية.

"الفوضى في كل مكان"

من جهته، اعتبر السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن أذرع إيران الممتدة في كل مكان تؤكد أنها غير قادرة على صنع السلام

وأوضح قائلاً: "إيران تخلق فوضى في المنطقة، وتسبب الفوضى في كل مكان في العراق والبحرين وسوريا وفي لبنان من خلال حزب الله، وفي اليمن.. لا مكان لإيران في شبه الجزيرة العربية، إنها لا تخلق سوى الفوضى والإرهاب في كل مكان، لا أعتقد أن القادرين على مثل هذه الأعمال قادرون على السلام".

يذكر أن الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، #بريان_هوك، كان أكد الخميس، أن #إيران تمد الحوثيين بأسلحة تمكنهم من استهداف طائرات التحالف.

وأردف أن أسلحة إيران المنتشرة في الشرق الأوسط تمثل تهديدا للقوات الأميركية، وأن النظام الإيراني يستخدم الأسلحة لتصدير الثورة، كما يعمل على زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.