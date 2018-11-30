شكرا لقرائتكم عدن.. أمن المطار يقبض على قيادي حوثي حاول الفرار لبيروت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف مصدرٌ أمني يمني أن أمن مطار عدن أوقف السكرتير الشخصي للقيادي الحوثي، أبو علي الحاكم، أثناء محاولته السفر إلى بيروت.

وأوضح المصدر مساء الخميس أن الموقوف، ويدعى علي الحبسي، كان برفقة شقيقه، مدير مكتب التربية وقائد اللجنة التعبوية في ذمار، وتم اكتشاف هويتيهما والتعرف على من سهل لهما الحصول على جوازات سفر من عدن.

وأضاف أن قيادات حوثية ومشرفين في الميليشيات يغادرون البلاد عبر مطار عدن، بعد حصولهم على جوازات سفر من عدن عبر متعاونين معهم، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب.