شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو حامد: حضانات الجمعية الشرعية سبب وجود كتب عن عذاب القبر للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن هناك عددًا كبيرًا من الكتب الموجهة للأطفال لا تختلف كثيرًا عن كتاب "عذاب القبر للأطفال" الذى تم تداول غلافه عبر شبكات التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية، لكنها لم يتم رصدها حتى الآن.

وأشار أبو حامد فى تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أن هناك عددًا ضخمًا من حضانات الأطفال تعمل بدون ترخيص بعيدًا عن الأجهزة الرقابية، ودون أى متابعة على المناهج التى تقدمها للطلاب لاسيما فيما يتعلق بالشئون الدينية نظرًا لن بعض هذه الحضانات تتبع جمعيات دينية مثل الجمعية الشرعية، وجمعية أنصار السنة المحمدية، وبالتالى فان المناهج التى تقدمها تعكس طريقة تفكيرهم .

وأوضح أبو حامد أن وزيرة التضامن الإجتماعى تعهدت أمام مجلس النواب بإنشاء 250 حضانة على مستوى الجمهورية، حيث سيتم تدريس منهج موحد لهم تم إعداده على أعلى مستوى، وسيبدأ هذا المشروع بعد الانتهاء من حصر أعداد الحضانات على مستوى الجمهورية.

وأضاف: طالما ظلت كيانات تعمل بدون رقابة ستظل كتب مثل عذاب القبر للأطفال منتشرة وموجهة لأطفالنا"