أنطونيو جوتيريش: نأمل عقد محادثات سلام حول اليمن "هذا العام"

أعرب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش الخميس، عن أمله في عقد محادثات سلام بين الحكومة اليمنيّة والمتمرّدين الحوثيّين قبل نهاية العام.
وقال جوتيريش لصحافيين في بوينوس آيرس حيث سيُشارك في اجتماعات قمّة مجموعة العشرين "لا أريد أن أرفع سقف التوقّعات كثيراً، لكنّنا نعمل بكدّ من أجل ضمان أن نتمكّن من أن نبدأ محادثات سلام ذات مغزى هذا العام".
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