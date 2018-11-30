«سي إن إن» تفصل محللا دعا إلى مقاطعة إسرائيل

فصلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية محللا يعمل لديها، بعد أن دعا إلى مقاطعة إسرائيل خلال كلمة ألقاها بالأمم المتحدة.
وذكرت الشبكة أن المحلل مارك لامونت هيل لم يعد يعمل لديها، دون إبداء سبب، حسبما أفادت صحيفة واشنطن بوست.
وكان هيل، الاستاذ بجامعة تمبل، دعا إلى مقاطعة إسرائيل وإلى "فلسطين حرة من النهر إلى البحر" في خطابه الذي ألقاه يوم الأربعاء الماضي.
وقال: "أدعم حرية فلسطين وأدعم حق تقرير المصير للفلسطينيين، وأنتقد بشدة سياسة إسرائيل وممارساتها".
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