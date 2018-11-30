فتاة التروسيكل تتحدث لـCNN عن لقاء السيسي: "حتة سكرة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- على الرغم من نشأتها فى أقصى صعيد مصر، والذى يشتهر بصرامة العادات نحو مسألة عمل الفتيات، إلا أن مروة العبد البالغة من العمر 26 عاماً لم تلتفت لتلك العادات، كما لم تلتفت إلى طبيعة العمل.
فكل همها هو الخروج من منزلها فى الصباح الباكر سعياً رواء لقمة العيش لمساعدة والدها المسن في تربية أخوتها الأربعة، وهو ما دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى لاستقبالها في قصره الرئاسي باعتبارها نموذجاً مشرفاً للكفاح والمثابرة.
البداية من رسالة أرسلتها إحدى أهالي قريتها إلى أحد المواقع الإلكترونية، لنشرها فى...
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