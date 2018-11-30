لا تضاف للتراكمي وتشترط النجاح.. 10 معلومات عن امتحانات "أولى ثانوي"

كتبت- ياسمين محمد: تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، وفق الجدول النهائي الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، 13 يناير 2019، وتستمر حتى 24 من نفس الشهر. وتتراوح أزمنة الإجابة عن الأسئلة بين 90 دقيقة و150 دقيقة. وتطبق وزارة التربية والتعليم، نظامًا جديدًا للتقييم بالمرحلة الثانوية، يتمثل في إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله بـ12 امتحانًا تراكميًا على مدار المرحلة، بمعدل 4 امتحانات كل عام، وامتحانين كل فصل دراسي يحتسب للطالب الدرجة الأعلى منهما. ونظرًا لبدء تطبيق النظام،...

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