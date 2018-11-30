النشرة: مداهمات للجيش في بلدة حوش تل صفية واشتباكات مع مطلوبين

أفاد مراسل "​النشرة​" بأن ​الجيش اللبناني​ نفذ مداهمات في بلدة حوش تل صفية قضاء ​بعلبك​ وحواجز للجيش على جميع المداخل منزل المطلوب ​علي حمدان​ جعفر بحوش تل صفية، وقال: "حصلت ​اشتباكات​ مع المطلوبين".

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