الجيش نفى توقيفه شاحنة ممتلئة بالذخائر كانت متوجهة إلى منطقة الجاهلية

نفت ​قيادة الجيش اللبناني​ في بيان ما تداولته وسائل الإعلام عن خبر منسوب الى مصدر أمني يتعلق بتوقيف الجيش لشاحنة ممتلئة بالذخائر كانت متوجهة إلى منطقة الجاهلية، موضحة أن "الشاحنة المذكورة، كانت قد تعرضت لعطل على ​أوتوستراد الناعمة​ ​بيروت​ وتبين نتيجة التدقيق، أنها تحوي ذخائر صلودية وتدريبية ومجسمات، موضوعة بتصرف فريق عمل تصوير تابع لإحدى الجامعات بناء على ترخيص مسبق صادر عن قيادة الجيش. وذلك لتصوير فيلم أكاديمي".

ودعت قيادة الجيش وسائل الإعلام كافة، الى مراجعة المصادر العسكرية المختصة للتحقق من أي خبر متعلق بالجيش قبل نشره.