ترامب وصل إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بوينوس آيرس للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.
وألغى ترامب لقاءه المقرر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة، وذلك على خلفية الأزمة الناشبة بين أوكرانيا وروسيا.
وجاء ذلك، بعد أن كان قد صرح في وقت سابق امس أن قمة مجموعة العشرين هي "وقت مناسب جدا للقاء بوتين". وسيلتقي ترامب على هامش القمة نظيره الصيني شي جينبينغ.
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