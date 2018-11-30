ترامب وصل إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

وصل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى بوينوس آيرس للمشاركة في قمة ​مجموعة العشرين​.

وألغى ترامب لقاءه المقرر مع نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​ على هامش القمة، وذلك على خلفية الأزمة الناشبة بين ​أوكرانيا​ و​روسيا​.

وجاء ذلك، بعد أن كان قد صرح في وقت سابق امس أن قمة مجموعة العشرين هي "وقت مناسب جدا للقاء بوتين". وسيلتقي ترامب على هامش القمة نظيره الصيني ​شي جينبينغ​.