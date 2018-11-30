خمسة قتلى و31 جريحا بحادث سير في هونغ كونغ

قُتل خمسة أشخاص وأصيب 31 آخرون بجروح، في ​حادث اصطدام​ بين ​حافلة​ كانت متّجهة نحو مطار ​هونغ كونغ​ وسيّارة أجرة. وأدّى الاصطدام الذي حصل في جزيرة تسينغ يي إلى تضرّر الجزء الخلفي من سيّارة الأجرة والجزء الأمامي من الحافلة. وأعلنت ​الشرطة​ أنّ رجلاً وامرأتين قُتلوا على الفور، بينما توفي اثنان آخران في المستشفى.

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