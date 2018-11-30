أنطونوف: روسيا تعتزم تعزيز سيادتها دون إلحاق الضرر بدول أخرى

أعلن السفير الروسي لدى ​الولايات المتحدة​ الأميركي، ​أناتولي أنطونوف​، أن ​روسيا​ تعتزم تعزيز سيادتها دون إلحاق الضرر بدول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وفي كلمة ألقاها في جامعة برينستون، قال: "يتم تعريف روسيا في الوثائق العقائدية الأميركية على أنها "خصم". والشعور الآن هو أنه بمساعدة العقوبات السياسية والاقتصادية، والهجمات الإعلامية، ومحاولات عزل روسيا، يريد بعض السياسيين. أن نرضخ ونجبر على تغيير سياستنا الخارجية".

وأضاف أنطونوف "أنا متأكد من أنكم ستتفهمون عزمنا على الحفاظ على السيادة الروسية وتعزيزها. ونحن لا نفعل ذلك على حساب أمن الدول الأخرى، وكذلك على الولايات المتحدة".