جباوي: لن نقبل باعادة النظر بالسلسة وسننزل إلى الشارع

أشار رئيس ​رابطة أساتذة التعليم الثانوي​ الرسمي ​​نزيه جباوي​ إلى ان "​هيئة التنسيق النقابية​ دعت لمؤتمر صحفي كي تأخذ موقفا حول ما يحاك ضد سلسلة الرتب والرواتب ".

وأكد ان "المواجهة ستكون صعبة لأن ما يحكى عن اعادة النظر بالسلسة تعدي على حقوق الناس". وقال: بالطبع سننزل إلى الشارع وستكون هذه المرة اصعب من المرة الماضية عندما كان نطالب بالمطالبة بإقرار السلسلة".

وشدد على ان "هذا الموضوع لن نقبل به نهائيا وإذا كان هناك أي ارباك اقتصادي فليس السلسلة من تتحمل مسؤوليته".