جريحان نتيجة حادث صدم عند نفق البربير باتجاه المتحف

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "سقوط جريحين نتيجة ​حادث صدم​ عند نفق ​البربير​ باتجاه المتحف"، مشيرةً إلى ان "​حركة المرور​ كثيفة في المحلة وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة بيروت الثانية".

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