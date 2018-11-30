مراد: التصعيد خطأ ولكننا مضطرون لذلك لاننا نطالب بحقنا

أكد النائب ​عبد الرحيم مراد​ ان "التصعيد بدأ من عند الرئيس المكلف ​سعد الحريري​ والتصعيد خطأ ولكننا مضطرون لذلك لاننا نطالب بحقنا ولا يجوز ان يرفض الحريري لقاءنا".

وأكد ان "المشكلة سنية بامتياز ونرفض ان يتحدث احد غيرنا باسمنا لا من ​حزب الله​ ولا من سائر الجهات ولا زلنا نراهن على مبادرة وزير الخارجية في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​".

وأضاف "كان على رئيس ​الحكومة​ المكلف ان يلتقي بنا بكل بساطة ونتحاور معه ونتبادل الآراء، ونحن لا زلنا متأملين باللقاء ومصرين عليه، فالتأخير ليس لمصلحة احد".