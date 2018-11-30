مراد: التصعيد خطأ ولكننا مضطرون لذلك لاننا نطالب بحقنا

أكد النائب عبد الرحيم مراد ان "التصعيد بدأ من عند الرئيس المكلف سعد الحريري والتصعيد خطأ ولكننا مضطرون لذلك لاننا نطالب بحقنا ولا يجوز ان يرفض الحريري لقاءنا".
وأكد ان "المشكلة سنية بامتياز ونرفض ان يتحدث احد غيرنا باسمنا لا من حزب الله ولا من سائر الجهات ولا زلنا نراهن على مبادرة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل".
وأضاف "كان على رئيس الحكومة المكلف ان يلتقي بنا بكل بساطة ونتحاور معه ونتبادل الآراء، ونحن لا زلنا متأملين باللقاء ومصرين عليه، فالتأخير ليس لمصلحة احد".
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