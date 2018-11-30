كشف مؤشر الدول الأكثر صحة في العالم، الذي نُشر مؤخرا في إطار تقرير الدول المتطورة، والذي أعده المعهد البريطاني “ليجاتوم” (Legatum) عن الدول الصحية في العالم. يحدد التصنيف السنوي مَن هي الشعوب التي تتمتع بالصحة كثيرا، وفق احتساب معدل مستوى أنظمة الرعاية الصحية، نسب الإصابة بالأمراض والوفاة، ونسب البدانة، السكري، وغيرها.

يتضح من التصنيف أن الدولة التي تتمتع بالصحة الأكبر في العالم هي سنغافورة، تليها لوكسمبورغ، واليابان في المرتبة الثالثة. تحتل المرتبة الخامسة قطر بشكل مفاجئ، أما الإمارات العربية المتحدة فتحتل المرتبة العاشرة. تحتل إسرائيل المرتبة الـ 16 في القائمة، بعد أن ارتفعت مرتبتها بـ 8 مراتب في تصنيف الصحة العالمي مقارنة بعام 2017، الذي احتلت فيه المرتبة 24. تحتل بريطانيا المرتبة الـ 26 فقط في تصنيف الصحة، والولايات المتحدة في المرتبة الـ 35.

كما هي الحال مع مؤشرات متوسط العمر المتوقع فإن الدول الأخطر من الناحية الصحية هي دول إفريقيا. جمهورية إفريقيا الوسطى هي الموقع الأخطر وهي تحتل أسفل القائمة، المرتبة 149. تقع تشاد قبلها، وقد زار رئيسها إسرائيل هذا الأسبوع.

وفق المؤشر، فإن البدانة ما زالت بارزة في دول كثيرة في العالم، إذ إن تسع دول من بين الدول التي تسود فيها البدانة في العالم تقع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الولايات المتحدة هي الدولة العاشرة، إذ يعاني %36 من المواطنين من البدانة.

رغم هذا، يشير معدو التقرير إلى أن هناك دولا كثيرة بدأت بـ “العمل” في مجال الصحة، وبذل جهود كثيرة لرفع متوسط العمر المتوقع من خلال برامج تربية من أجل اتباع نمط حياة صحي، تغذية صحيحة، نشاطات جسمانية، الحفاظ على الطب الوقائي، منع تلوث الهواء وإعطاء التطعيمات، وقد ثبت أن كل هذه الوسائل في وسعها تقليل حالات الوفاة.