باركنسون - الحركة أفضل علاج

Loading the player... الحركة تساعد على تخفيف أعراض مرض باركنسون، كما اظهرت العديد من الدراسات. وقد تم تطوير علاج حركي خاص يهدف إلى ممارسة حركات كبيرة وبشكل مكثف. الأمر الذي يحفز تحسين القدرات الحركية لدى المرضى. المصدر: DW

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