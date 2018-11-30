2.4 مليـــار عمــولــة إصــدار جديــد في رأس مـال التجاري وفا بنك

صرحت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مذكرة خاصة صدرت مطلع الأسبوع الجاري، بوجود نمو في رأس مال التجاري وفا بنك المخصص لموظفيها، وموظفي فروعها في المغرب، سواء تعلق الأمر بتأمينات الوفاء أو وفا إما للإنجاد.

وجاء في مذكرة الهيئة، أن عملية رفع رأس المال الخاص هذا، ستكون ممثلة في رقم 63.3 مليون درهم، وذلك بإصدار 6 ملايين و332 ألفا و453 سهما جدا، بقيمة اسمية مقدرة في 10 دراهم لكل سهم، على أن يتم إصدارها بسعر اشتراك يصل إلى 379 درهما لكل سهم. وستبلغ بهذا قيمة المساهمة الإجمالية، علاقة بالقيمة الاسمية الخاصة بالارتفاع في رأس المال، ستبلغ 63.3 مليون درهم، لتكون عمولة الإصدار الإجمالي 2.4 مليار درهم.

وعند الغوص في تفاصيل أدق في هذه العملية الخاصة بمجموعة التجاري وفا بنك، تشير المعطيات التي كشفت عنها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأن المبلغ المخصص بصيغته الكلاسيكية، يصل إلى مليار و899 مليونا و999 ألفا و389 درهما، أما في “صيغة زائد”، فتبلغ 500 مليون و298 من الدراهم. أما السعر الخاص بالاكتتاب في شكله الكلاسيكي فيبلغ 379 درهما، وهو السعر نفسه في الصيغة زائد.

ويبلغ عدد الأسهم المعروضة 6 ملايين و332 ألفا و453 سهما، وتقسم طبعا إلى أسهم بصيغة كلاسيكية وأخرى إضافية، وتنال الأولى حصة الأسد بتخصيص 5 ملايين و13 ألفا و191 من الأسهم لها، فيما تتضمن الصيغة زائد مليونا و319 ألفا و262 سهما. على أن تكون الفترة الخاصة بالاكتتاب، ممتدة بين الرابع من دجنبر المقبل و14 من نفس الشهر، حسب مذكرة هيئة سوق الرساميل في المغرب. وللوقوف على الفرق بين الصيغتين السابق ذكرهما، الكلاسيكية منها وصيغة زائد، تبقى الكلاسيكية مرتبطة عند الاكتتاب فيها بفترة الأقدمية، فأقل من سنتين، تسمح بالاكتتاب في 250 سهما، وبين سنتين و5 سنوات، تسمح بالاكتتاب في 350 سهما، أما الأقدمية بين 5 و12 سنة، ستمكن من الاكتتاب في 450 سهما، وكل أقدمية بين 12 و20 سنة، ستمكن من الاكتتاب في 550 سهما، وبين 20 و25 سنة، فالاكتتاب فيها يشمل 650 سهما، وأخيرا كل أقدمية تفوق 25 سنة ستؤدي إلى الاكتتاب في 750 سهما. أما صيغة زائد، فأقصى اكتتاب فيها يساوي 16 شهرا من المبلغ الخام، الخاص بالمكاسب الثابتة لكل الأنواع المختلطة، والتي تضمها هذه الصيغة.