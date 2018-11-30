حالة الطقس: غائم جزئيا وأمطار محلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتكون دون معدلاتها السنوية لهذا الموسم.

ومن المتوقع أن تسقط أمطار محلية، وخاصة شمالي البلاد وعلى طول السهل الساحي، مصحوبة بعواصف رعدية محدودة. وفي ساعات بعد الظهر يتوقع أن تسقط أمطار محلية في جنوبي البلاد وشرقها، ويخشى من حدوث فيضانات.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فهي كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 18 – 9، الخالصة (كريات شمونه) 21 – 12، صفد 15 – 10، طبرية 25 – 13، الناصرة 19 – 12، حيفا 21 – 14، يافا 22 – 15، القدس المحتلة 18 – 9، عسقلان 21 – 14، عين جدي (البحر الميت) 27 – 17، بئر السبع 22 – 10، أم رشرش (إيلات) 27 – 15.

أما يوم غد، السبت، فيحتمل أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتبقى أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم.