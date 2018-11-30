كفر مندا: تقديم استئناف للمحكمة على نتائج الانتخابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تقدم المرشح لرئاسة مجلس كفر مندا المحلي، علي خضر زيدان، باستئناف للمحكمة يطعن فيه بنزاهة الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت في 30.10.2018 وفاز بها مؤنس عبد الحليم بفارق 26 صوتا فقط.

وقال المرشح زيدان إن "المسار القضائي الذي يعتبر حقا طبيعيا من أجل إحقاق الحق، وإبطال الباطل ابتدأ، اليوم، بعون الله تعالى".

وتوجه لأهل كفر مندا، بجميع أطيافها، للتعامل بعقلانية ومسؤولية للحفاظ على أمن وأمان القرية.

وأضاف زيدان أن "المحامي غلعاد شير والطواقم المرافقة له بالإضافة إلى مكتب المحقق لؤي كيال، قاموا بعمل جبار مع طواقمنا بالفحص الأساسي للقضية على مدار أسابيع طويلة لإثبات الخروقات الكثيرة. كلنا ثقة وأمل بأن يعود الحق لأصحابه بإذن الله تعالى".