الان تتابع عاجل.. أميركا تقدم منحة إضافية لليمن بقيمة 131 مليون دولار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نيويورك- الخليج 365:

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الخميس عن منحة إضافية لتغطية الاحتياجات الإنسانية في اليمن بقيمة 131 مليون دولار.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان صحفي أن هذه المنحة المالية الجديدة سترفع من إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية لليمن إلى أكثر من 697 مليون دولار خلال الـ14 شهرًا الماضية.

ودعا الوزير بومبيو إلى المفاوضات لإيجاد حل سلمي ووضع حد لمعاناة الملايين والسماح للشعب اليمني بالتعافي و إعادة الإعمار.