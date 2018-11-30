سجين معارض: سلطة المرشد المطلقة سبب الفساد في إيران

قال السجين السياسي المعارض للنظام الإيراني، أبو الفضل قدياني، إن السلطات المطلقة الممنوحة المرشد الإيراني علي خامنئي، من أهم عوامل نشر الفساد.

وأضاف السحين في مقال نشره موقع "كلمة"، "انه مع تصاعد الأزمة الاقتصادية والسياسية الإيرانية، وتنامي معارضة الشعب لنظام الطغيان الديني، وعلى رأسه خامنئي، تزداد الأجهزة الأمنية خوفًا، فتعمل برؤية مفادها أن توسيع القمع هو السبيل الوحيد للنجاة".

وتابع قدياني، أن سبب خوف الأجهزة الأمنية الإيرانية، قائم على تخوفات من انهيار السلطة المرتبطة بحياة المرشد خامنئي وبقائه، والتي في سبيلها، يلجأ إلى أي شئ حتى لو كان ضد القانون أو غير أخلاقي.

وانتقد السجين السياسي، التمييز ضد الأقليات الدينية في إيران، ولا سيما الدراويش الغناباديينن، معلنا دعمه للاحتجاجات وإضراب العمال وسائقي الشاحنات والمعلمين والطلاب.

وأردف: لا توجد في إيران سلطة بعيدة عن قبضة المرشد، وحتى رئيس الجمهورية المنتخب، يجري انتخابه بعد فلترة تجعل الاختيار في دائرة ضيقة ومنتقاة من أجهزة تحت سيطرة المرشد، مما يجعل الرئيس يأتي بلا صلاحيات، فلا يستطيع عزل أو تعيين وزراء سياديين في الحکومة، ليظل الرئيس أحد سكرتارية المرشد ".

واختتم قدياني مقاله بأنه لا حل أمام الشعب الإيراني للتخلص هذا النظام السياسي الفاسد إلا بمقاومته بالاحتجاجات السياسية، لأنه لن يتغير وضع البلاد إلى الأفضل إلا بفصل السلطة السياسية عن المؤسسة الدينية، عبر استفتاء شعبي.