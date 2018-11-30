فضيحة جديدة لحفيد مؤسس الإخوان بعد تحرشه بأطفال وقاصرات

أكد تقرير سويسري، أن حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين طارق رمضان، المتهم في قضايا اغتصاب بفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة، تحرش بأطفال وقاصرات في التسعينيات.

وأوضحت قناة "أوروبا 1" الفرنسية، أن تقريرًا أعده محققون مستقلون، وسُلم إلى السلطات في كانتون جنيف، يؤكد شهادات طالبات سابقات لطارق رمضان بأنهن تعرضن للتحرش من قِبله.

وفي نوفمبر 2017 ، كشفت صحيفة "لا تريبين دي جنيف"، أن عدة شابات زعمن أنهن تعرضن للمس من قبل معلمهن خلال 1990-2000 عندما كن لا يزلن قاصرات.

ووفقًا للقناة، تسلط الشهادات الضوء على العلاقات الخاصة التي فعلها طارق رمضان مع طالباته خلال الاجتماع بهن خارج المدرسة؛ حيث قالت ثلاث فتيات، إنهن خلال هذه الاجتماعات وهن قاصرات، كن ضحايا "لمس جنس" من قبل رمضان، فيما ذكرت طالبات أن رمضان مارس الجنس معهن.

وخلال هذه الفترة، كان حفيد مؤسس الإخوان يدرّس اللغة الفرنسية والفلسفة في ثانوية "سوسير" وإعدادية "كودريي"، حيث وجد التحقيق.

وكان رمضان يمارس أفعاله خارج المؤسسة، حيث كان يدعو طالباته إلى تناول الغداء في أحد المطاعم القريبة من المدرسة، قبل أن ينفرد بهن في سيارته أو في أماكن معزولة.

ويشتمل التقرير على شهادات متعاونين سابقين مع رمضان وطلاب رغبوا في التعبير عن أنفسهم، و في المجموع، يصل عددهم إلى حوالي 50 شخصًا، بما في ذلك 4 من الضحايا.

ويواجه طارق رمضان شكاوى جنائية بالاغتصاب من نساء في فرنسا والولايات المتحدة وسويسرا، وأقر مؤخرًا بأنه أقام علاقات جنسية مع امرأتين فرنسيتين بالتراضي.